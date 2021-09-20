Непогода сохранится в Рязани как минимум до 21 сентября

Непогода с сильным ветром сохранится в Рязани как минимум до 21 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани и области до конца суток 20 сентября, а также ночью и днем 21 сентября сохранится сильный восточный ветер, порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с непогодой сотрудники МЧС напоминают рязанцам простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями;

- держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.

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