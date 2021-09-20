Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 12:41

Непогода сохранится в Рязани как минимум до 21 сентября

Управление МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Непогода с сильным ветром сохранится в Рязани как минимум до 21 сентября.

Непогода с сильным ветром сохранится в Рязани как минимум до 21 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани и области до конца суток 20 сентября, а также ночью и днем 21 сентября сохранится сильный восточный ветер, порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с непогодой сотрудники МЧС напоминают рязанцам простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями;

- держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!