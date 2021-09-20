В Пронске стая собак загрызла насмерть четырех домашних коз. Фото: Алексей ФОКИН

Днем 19 сентября на улице Плотно-Пушкарской в Пронске стая бродячих собак напала на домашних коз. Трех животных псы загрызли сразу, одну смертельно ранили. От рванной раны на вымени коза прожила недолго. Еще одно животное выжило, благодаря помощи ветврача, сообщает «Пресса».

Все могло быть гораздо хуже, если бы собакам не помешала хозяйка животных. Женщина услышала козье блеяние и собачий рык в том месте, где паслись козы. Все животные были на привязи, поэтому спастись шансов не было. Вместе с сыном и внучкой они отбили уцелевших коз.

21 сентября в Пронск и Новомичуринск приедет специализированная бригада по отлову.

В июне этого года стая бродячих собак зарезала 18 кроликов (читать подробнее).

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