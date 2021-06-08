В Пронске три собаки зарезали 18 кроликов. Фото: паблик "В Пронске" | Вадим Bapx2 Илюшин

В поселке Пронск три собаки зарезали 18 кроликов. Об этом сообщается в паблике «В Пронске».

«Вот такую картину обнаружили мы сегодня утром. Виной тому три огромные собаки, бегающие в районе старого военкомата. Сделали подкоп под забором и сломали клетки. Погибли 18 кроликов», - говорится в сообщении.

Как отметили в комментариях подписчики, подобное случается не первый раз. В райцентре неоднократно фиксировали нападение собак на кур.

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