Из-за бешенной кошки под Рязанью на карантин посадили всю деревню

В деревне Чурилково Рыбновского района установили карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Согласно документу, карантин ввели на 60 дней с «момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством теплокровного животного». Эпизоотический очаг находится в районе дома №93, но неблагополучным по заболеванию объявили всю территорию деревни.

Ранее сообщалось, что в деревне Чурилково обнаружили труп кошки. Специалисты выяснили, что она страдала бешенством (читать подробнее).

Отметим, что по состоянию 2010 года, в деревне Чурилково проживает 381 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!