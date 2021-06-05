В мертвой кошке под Рязанью обнаружили вирус бешенства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбновском районе обнаружили бешенную кошку, сообщает Рязанская областная ветеринарная лаборатория. По информации ветеринаров, 1 июня в отдел вирусологических исследований привезли труп кошки, для проведения исследования на вирус бешенства.

Методом флуоресцирующих антител в патологическом материале от кошки обнаружили рабический антиген.

«Диагноз бешенство установлен», - говорится в сообщении.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всей интересующей информации, а также о вакцинации своих питомцев обращайтесь в Рыбновскую районную ветеринарную станцию по телефону: +7 (49137) 5 02-18.

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