В Рязани определяют лучшего мэра за последние 30 лет

Исполнилось 30 лет с момента вступления в должность первого мэра Рязани. Эту должность ввели депутаты Рязанского городского совета в 1989 году, и первым мэром Рязани в конце августа 1991 года стал Валерий Рюмин. Руководил он до 1994 года.

С тех пор городом руководили еще восемь человек:

- Владимир Марков (1994-1996);

- Павел Маматов (1996-2005);

- Федор Провоторов (2006-2008);

- Олег Шишов (2008-2010);

- Виталий Артемов (2010-2014);

- Олег Булеков (2014-2017);

- Сергей Карабасов (2017-2019);

- Елена Сорокина (2019 – по настоящее время).

Предлагаем определить, кто же из руководителей Рязани был самым эффективным, кто больше запомнился полезными делами, а не скандалами. Для того, чтобы участвовать в голосовании, просто перейдите по ссылке. Результаты подведем в конце недели.