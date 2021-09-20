В Рязани определяют лучшего мэра за последние 30 лет

Исполнилось 30 лет с момента вступления в должность первого мэра Рязани. Эту должность ввели депутаты Рязанского городского совета в 1989 году, и первым мэром Рязани в конце августа 1991 года стал Валерий Рюмин. Руководил он до 1994 года.
С тех пор городом руководили еще восемь человек:
- Владимир Марков (1994-1996);
- Павел Маматов (1996-2005);
- Федор Провоторов (2006-2008);
- Олег Шишов (2008-2010);
- Виталий Артемов (2010-2014);
- Олег Булеков (2014-2017);
- Сергей Карабасов (2017-2019);
- Елена Сорокина (2019 – по настоящее время).
Предлагаем определить, кто же из руководителей Рязани был самым эффективным, кто больше запомнился полезными делами, а не скандалами. Для того, чтобы участвовать в голосовании, просто перейдите по ссылке. Результаты подведем в конце недели.