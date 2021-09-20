Мэр Рязани Елена Сорокина в ближайшее время может покинуть должность.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина, а также глава Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская в ближайшее время могут покинуть должности. Об этом сообщает «Новая газета».

На место Сорокиной пророчат Алексея Пустовалова, который только со второй попытки пробрался в кресло первого заместителя главы администрации, а также глав Сасова и Михайловского района – Евгению Рубцову и Евгения Сидорова соответственно.

Что касается Рокотянской, то ее судьбу, по данным издания, решат уже 30 сентября. Ее место может занять депутат Александр Чайка.

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