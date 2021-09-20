Три улицы в центре Рязани из-за аварии 20 сентября остались без электричества.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Утром 20 сентября несколько улиц центральной части Рязани остались без электричества. Об этом «КП-Рязань» сообщили в МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети».
Без электричества остались жители следующих улиц:
- улица Горького;
- улица Есенина;
- улица Радищева.
В настоящее время последствия аварии устраняются. Подачу электричества возобновят 20 сентября до 14 часов.
В этот же день в Рязанской области частично остались без электричества шесть районов региона (читать подробнее).
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