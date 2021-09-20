В шести районах Рязанской области 20 сентября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
20 сентября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Тимошкино, поселок Новая Жизнь — с 09:00 до 17:00.
Путятинский район:
- поселок Свободо-Заводской, село Путятино, деревня Климовка, поселок Выдерга, село Воршево, поселок Суховка — с 09:00 до 13:00;
- село Глебово, село Макеево — с 13:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Марьинка — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Заборье — с 10:00 до 16:00;
- деревня Лужки — с 10:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Байдики — с 10:00 до 17:00.
Михайловский район:
- село Виленка, деревня Серебрянь, деревня Завидовка, село Проне-Городище — с 14:00 до 18:00;
- поселок Ждановка, село Лещенка, село Лобановские Выселки, поселок Электрик, село Козловка — с 15:00 до 18:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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