Притока граждан Афганистана в Рязанскую область не зарегистрировано

Притока в Рязанскую область граждан из Афганистана нет. Об этом в эфире программы «Утро России» на телеканале «Ока» сообщил заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области Максим Горожанов.

«В настоящий момент, могу вам сказать, приток в Рязанскую область граждан из Афганистана не зарегистрирован. В этом плане пока даже комментировать особо ничего. Таких у нас нет», - подчеркнул сотрудник УМВД.

По словам Горожанова, в 2021 году в Рязанской области выделено 1359 трудовых квот для граждан визовых государств. Большая часть квот не выработана, выдано порядка 117 разрешений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!