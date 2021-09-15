В Рязанскую область поступят 19 новых машин «скорой» и 39 школьных автобусов

В 2021 году в Рязанскую область поступят 39 школьных автобусов вместительностью от 13 до 31 человека, а также 19 автомобилей скорой помощи, большая часть из которых повышенной проходимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Предполагается, что транспорт преимущественно будет обслуживать сельские поселения. Это позволит повысить качество, доступность и оперативность медицинской помощи, сделать более безопасной и комфортной перевозку детей на занятия в школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!