Скончался экс-глава Рязанской районной Думы и Солотчинского РАБКООП.

Скончался бывший председатель Рязанской районной думы Александр Алексеевич Литвинов, сообщает администрация муниципального образования.

«Александр Алексеевич был отзывчивым и чутким руководителем, внимательным человеком, не оставался равнодушным к чужой беде, всегда протягивал руку помощи. Вся его жизнь была посвящена служению людям, в памяти коллег и друзей Александр Алексеевич останется отзывчивым, добрым человеком с широкой душой», - говорится в некрологе.

Более 20 лет своей жизни Александр Литвинов отдал работе в сфере райпотребкооперации. Даже занявшись собственным делом, Александр Алексеевич не прекратил безвозмездно помогать людям. Первым отзывался, если случалась чрезвычайная ситуация, была необходима срочная помощь, никогда не отказывал в поддержке. Можно было быть уверенными, пострадавшие не останутся без хлеба и продуктов.

Подробнее о деятельности Александр Литвинова можно прочитать в материале «КП-Рязань»: Александр Литвинов: «Надо руководить людьми, чувствуя благодарность за их нелегкий труд»

Председатель совета потребительского общества «Солотчинский РАБКООП» – о том, как сохранить маленькие магазинчики в курортной зоне и их трудовой коллектив (подробнее).

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