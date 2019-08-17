Александр Литвинов: «Надо руководить людьми, чувствуя благодарность за их нелегкий труд»

Летом 2018 года губернатор Николай Любимов, руководитель облпотребсоюза Евгений Ланцов и председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» Василий Фомин подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

– Будем считать это первым шагом на пути к восстановлению позиций потребкооперации как сильной и эффективной системы, работающей на интересы людей, – заявил тогда губернатор.

«Операция «Кооперация» по-рязански

Выполняя наказ губернатора, региональный минсельхоз проводит выездные семинары по теме «Актуальные вопросы развития фермерства и создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Рязанской области».

Вектор выбран не случайно, создание системы поддержки фермеров и развитие сельхозпотребкооперации является одним из стратегических приоритетов, обозначенных в указе президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На проводимых министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области семинарах отмечается, что реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» во многом зависит от позиции муниципальных органов власти, которые работают с населением на местах. Поэтому главам сельских поселений надо активнее выявлять инициативные группы граждан, желающие организовать сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

– Кооперация может стать локомотивом развития АПК, а главное – сельских территорий. Это важно для муниципалитетов, – подчеркнул губернатор Николай Любимов в своем выступлении после подписания упомянутого соглашения.

На предприятиях потребкооперации в нашем регионе трудятся около 1700 человек, обслуживая свыше 400 тысяч жителей сельских населенных пунктов – а это весьма значимая социальная задача.

Однако сегодня более чем в 200 отдаленных селах и деревнях кооператоры не работают. А ведь сельчане, – не люди «второго сорта», зачастую это ветераны труда, чьими усилиями создавалась мощь страны.

Удовлетворить потребности российского труженика

На примере «Солотчинского РАБКООПа» можно увидеть, что со всеми трудностями могут справиться те, кто понимает, что потребкооперация играет главную роль в обустройстве села и вносит неоценимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Коллективный дух творческого труда, оставшийся от советского прошлого, утвердился в настоящее время в «Солотчинском РАБКООПе», которым вот уже 33 (!) года руководит Александр Литвинов. Мы привыкли встречаться в уютном бревенчатом домике в центре Солотчи. Теперь именно на этом месте сверкает витринами сетевой «Магнит». Что, Литвинов сдал свои многолетние позиции?

– Человек у меня был всегда во главе угла, – раскрывает свое жизненное кредо Александр Литвинов. – А сейчас какая для нас стоит главная задача? Это удовлетворение возрастающих потребностей нашего российского труженика. Кооперация это будет, либо «Магнит», или «Пятерочка» – это не важно. Мы живем практически в городе, деревня всегда помогала городу, а город – деревне. Поддержать сельскую кооперацию – задача города. И мы взяли кредит и построили здание для реализации товаров первой необходимости – теперь здесь «Магнит». В отдаленные населенные пункты крупный ритейл не пойдет, а мы это сделали для того, чтобы, не выпрашивая денег у государства, поддержать маленькие сельские магазинчики. Хотя прекрасно понимаем, что конкурируем в отдельных населенных пунктах.

Построив «Магнит», Александр Литвинов преследовал еще несколько целей: новые рабочие места в Солотче; создание конкуренции с рядом стоящей «Пятерочкой», потому что конкуренция, как известно, приводит к снижению цен в «битве» за покупателя и расширению ассортимента.

«Мы решаем важную проблему – сохраняем коллектив»

Во все времена – успеха и трудностей – рядом с Литвиновым его верная жена и помощница Антонина, работающая товароведом. Недаром говорят, чтобы понять, каков руководитель, необходимо посмотреть на его семью. Увидеть среди повседневной суеты человека – характерная черта председателя совета потребительского общества «Солотчинский РАБКООП». Раз он за долгие годы сумел сохранить семью, соответственного результата стоит ждать и в коллективе.

Антонина Литвинова - жена и помощник руководителя РАБКООПа.Фото: Павел АВЕРИН

– Главная наша задача – поддержать людей, работающих в маленьких магазинчиках, – продолжаем разговор с Александром Алексеевичем. – Тем самым мы решаем важную проблему – сохраняем коллектив. Мы обеспечиваем их работой и стабильным заработком. Мы не только сумели сохранить организацию, но и приумножить ее доходы. В наше время это сделать достаточно сложно, но пока у нас это получается.

Чем же славится Солотчинский РАБКООП на всю округу, где живут в основном далеко не бедные люди? Напомним, что организация, руководимая Литвиновым, располагается в курортной зоне вблизи областного центра. Вроде бы трудно удивить повидавшего полмира человека и отведавшего яства разных стран и континентов. Козырь Литвинова прост – хлеб и хлебобулочные изделия. Все это в Солотче, Заборье, Ласкове и других курортных местечках идет нарасхват. Мы побывали в пекарне, где этот чудохлеб и выпекают. Руководит процессом улыбчивая женщина Елена Жучина, которая ежедневно ранним утром преодолевает путь из Мурмина, а вечером – домой:

– Я пришла сюда еще совсем девчонкой и все годы не меняю место работы. Хотя и была возможность уйти на другое предприятие – в Рязань. Но меня здесь все устраивает: и отношение руководителей к людям, и организация всего трудового процесса. Можно сказать, что под руководством Александра Алексеевича состоялось мое становление специалиста. В чем секрет вкусного хлеба? Наверное, в том, что мы стараемся все сделать с душой.

Елена Жучина многие годы руководит пекарней.Фото: Павел АВЕРИН

Производственных мощностей уже не хватает. Поэтому грядет реконструкция – значительно увеличится и объем продукции, и ассортимент.

– Но неизменным останется качество, – подчеркивает человек, приносящий радость тем, кто уже попробовал вкус именно этого хлеба.

– Наиболее полное удовлетворение потребностей покупателя – емкое понятие, – комментирует Александр Литвинов. – В том числе и хлеб. Мы проводим реконструкцию пекарни. Увеличивая мощности, мы сможем тем самым обеспечить и свои маленькие магазинчики, и магазины крупнее. Планируем поставлять хлеб и в рязанские торговые точки.

Подводя итог нашего разговора, Александр Литвинов сказал:

– Кооперация для нас не пустой звук. За эти десятилетия я как председатель работал с сотнями людей. И когда ты работаешь с ними, чувство благодарности не должно покидать тебя. Ведь они выполняют нелегкие обязанности: они не только должны продать товар, а сделать так, чтобы покупатель остался доволен.

Стоит отметить, что у Александра Литвинова – многопрофильный бизнес, о нюансах которого на ограниченной газетной площади не расскажешь. Но бизнес как средство получения прибыли для Александра Алексеевича вторичен. Главное для Литвинова – человек. По обе стороны прилавка.