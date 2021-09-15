Предполагаемому организатору убийства Александра Заварзина отменили оправдательный приговор

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Рязанского областного суда по уголовному делу в отношении Тимура Лазовского. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

18 мая 2021 года коллегия присяжных заседателей вынесла в отношении Лазовского оправдательный вердикт, после которого его освободили из-под стражи в зале суда.

Лазовского обвиняли в организации заказного убийства предпринимателя Александра Заварзина и в присвоении чужого имущества – автомобиля бизнесмена.

По эпизоду убийства его оправдали на основании вердикта присяжных заседателей из-за непричастности к деянию – голоса коллегии разделились поровну. Что касается присвоения, то его оправдали в связи с недоказанностью события преступления.

Тело Александра Заварзина обнаружили во дворе собственного дома на улице Сенной в Рязани вечером 12 февраля 2018 года с несколькими колото-резаными ранами. Непосредственным исполнителем убийства был гражданин Украины Александр Ковалев. Его задержали в Польше и экстрадировали в Россию. В настоящее время он приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

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