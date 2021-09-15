Экс-мэр Рязани Олег Булеков больше года возглавляет Московский кооперативный техникум.

Бывший глава администрации Рязани Олег Булеков возглавил Московский кооперативный техникум имени Альтшуля (расположен в городе Мытищи – Ред.). Рязанским СМИ об этом стало известно 15 сентября, хотя экс-чиновник в должности директора уже больше года.

Олег Булеков сам когда-то окончил сначала Рязанское кооперативное училище, потом Московский университет потребительской кооперации, и в 2008 году – аспирантуру Российского университета кооперации. Там и остался работать - от председателя студенческого профсоюзного комитета до проректора по работе с молодежью и социальным вопросам.

В 2012 году Булекова назначили на должность министра экономического развития и торговли Рязанской области, потом - на должность первого зампреда правительства Рязанской области.

В декабре 2014 года Олег Булеков стал главой администрации города Рязани.

С 1 сентября 2020 года Булкова - директор Московского кооперативного техникума.

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