ФК «Рязань» проиграл лидеру – саратовскому «Соколу», пропустив с пенальти

ФК «Рязань» проиграла лидеру – саратовскому «Соколу», пропустив с пенальти.

14 сентября на стадионе «Спартак» состоялся матч между ФК «Рязань» и саратовским «Соколом» - лидером группы 3 (2) II дивизиона ФНЛ.

Рязанская команда на удивление сыграла целостно, и должна была обыгрывать саратовцев, но ни один из своих моментов не реализовала.

Единственный мяч в концовке встречи футболисты «Сокола» забил с пенальти, а потом до финального свистка всячески затягивали время, чтобы сохранить фактически свалившуюся с неба на них победу — 0:1.

— Считаю, что ни в чем мы сегодня не уступили, только по счету, — отметил в послематчевом интервью главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Сережкин. — Нужно было свои моменты реализовывать. А так, ребята молодцы, сыграли надежно, за исключением эпизода с пенальти.

Следующую игру на домашнем стадион ФК «Рязань» проведет 18 сентября. Соперником будет воронежский «Факел-М».

Ранее сообщалось, что во время футбольного матча против «Сокола» полиция задержала фаната и изъяла у него файер (подробнее с видео).

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