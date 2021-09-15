На футболе в Рязани полиция задержала фаната с файером.

14 сентября в Рязани во время футбольного матча между местным ФК «Рязань» и ФК «Сокол» (Саратов) полицейские изъяли у фаната пиротехническое изделие - файер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские заметили в одежде у одного из фанатов на стадионе «Спартак» пиротехническое изделие и изъяли его.

«Ну, как бы да, было, признаю, раскаиваюсь, больше таскать не буду с собой», - сказал на камеру полицейским болельщик, житель соседнего региона.

Футбольный матч закончился победой саратовских футболистов. Единственный гол они забили с пенальти в концовке встречи.

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