Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников жилого дома.

Администрация Рязани разыскивает наследников Тинчурина Тимура Исаевича, который скончался 29 апреля 2017 года. Властям необходимо оформить права собственности на дом №4 по улице Тюшевской, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0050021:8 (окраина деревни Дягилево).

«В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани», - говорится в сообщении.

На все про все у наследников 30 дней. Отсчет пошел с 15 сентября 2021 года. В противном случае дом перейдет на баланс города.

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