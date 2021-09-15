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Общество15 сентября 2021 10:18

Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников жилого дома

Домик расположен на окраине деревни Дягилево
Источник:kp.ru
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Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников жилого дома.

Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников жилого дома.

Администрация Рязани разыскивает наследников Тинчурина Тимура Исаевича, который скончался 29 апреля 2017 года. Властям необходимо оформить права собственности на дом №4 по улице Тюшевской, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0050021:8 (окраина деревни Дягилево).

«В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани», - говорится в сообщении.

На все про все у наследников 30 дней. Отсчет пошел с 15 сентября 2021 года. В противном случае дом перейдет на баланс города.

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