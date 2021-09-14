Под Рязанью частично закрылся комплекс «В некотором царстве»

Под Рязанью частично закрылся развлекательный комплекс «В некотором царстве». Об этом сообщает местная администрация на официальных страницах в социальных сетях. Речь в первую очередь идет о ресторане, который не работает из-за ремонта. К слову, еще с 6 сентября.

«С 6 сентября ресторан закрыт на ремонт. Парк, прокат, ферма работают в выходные и праздники с 10:00 до 19:00. Гостиница и бани работают круглосуточно», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Рязанью закрылась «Чайхана Халяль». Правда, совсем по другим причинам (читать подробнее).

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