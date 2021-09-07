Рязанскую чайхану прикрыли за нарушения

Роспотребнадзор, как сообщает пресс-служба регионального управления, через суд прикрыл «Чайхану Халяль» в деревне Турлатово под Рязанью. Срок административной приостановки деятельности – 10 суток.
Поводом для обращения в суд стали нарушения, которые инспекторы выявили в ходе проверки. Выразились они, как уточнили в ведомстве, в нарушении санитарных правил в условиях распространения COVID-19.
Решение по материалам Роспортебнадзора принималось Рязанским районным судом 30 августа.
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