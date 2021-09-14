Еще один пункт КВЦ открыли в Рязани

В Рязани открылся очередной пункт приема платежей МП «Кустовой вычислительный центр» (КВЦ), сообщает пресс-служба городской администрации. Сделано это в связи с расширением зоны обслуживания.

Заработал новый пункт по адресу: Рязань, улица Фурманова, 60 (торговый центр «Елки-Палки»).

В пункте КВЦ можно заплатить за услуги ЖКХ, связи, интернета, а также за содержание детей в детских садах.

Работает пункт с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:40. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Суббота и воскресенье – выходной.

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