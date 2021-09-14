Прокуратура закрыла уголовное дело главы администрации Скопина

Олег Асеев.

Глава администрации Скопина Олег Асеев больше не под следствием – постановление о возбуждении уголовного дела отменила прокуратура. Ранее говорилось о признаках злостного неисполнения решения суда (ч. 2 ст.315 УК РФ).

То самое решение вступило в силу в 2016 году и обязывало администрацию города привести дорогу на улице 1-я Поташная в соответствие с ГОСТ. Служба судебных приставов, не дождавшись ремонта, решила привлечь Асеева к уголовной ответственности.

В областной прокуратуре рассказали, что изучили само постановление и материал проверки, послуживший основанием:

«Причиной отмены явились допущенные дознавателем нарушения уголовно-процессуального законодательства при принятии решения о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении пресс-службы.