В отношении мэра Скопина Олега Асеева возбудили уголовное дело.

Глава администрации Скопина Олег Асеев попал под следствие. Чиновника вместе с коллегами из мэрии подозревают в злостном неисполнении решения суда. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, несколько лет назад прокуратура через суд обязала администрацию города привести дорогу на улице 1-я Поташная в соответствие ГОСТу. Решение суда вступило в силу в 2016 году, но за пять лет, до сентября 2021 года, мэрия ничего не исполнила.

Следствие предполагает, что Асеев с подчиненными знали о необходимости провести ремонт дороги, но никаких мер не приняли.

Ранее министра транспорта Вадим Решетник через суд доказал, что должником является не он, а его министерство. Он обжаловал постановление приставов (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Асеев Олег Александрович родился в 1968 году в Скопине.

В 1993 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «машины и технология обработки металлов давлением», квалификация «инженер-механик».

Работал в ОАО «Скопинский автоагрегатный завод» инженером-технологом, затем начальником ПТО, с 2005 года - заместителем технического директора, а с 2008 года - директором по качеству.

С июля по сентябрь 2013 года - заместитель главы администрации города Скопина по социальным вопросам.

19 сентября 2013 года избран главой Скопина, в 2015 году стал главой администрации Скопина.

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