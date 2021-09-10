В отношении мэра Скопина Олега Асеева возбудили уголовное дело.
Глава администрации Скопина Олег Асеев попал под следствие. Чиновника вместе с коллегами из мэрии подозревают в злостном неисполнении решения суда. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, несколько лет назад прокуратура через суд обязала администрацию города привести дорогу на улице 1-я Поташная в соответствие ГОСТу. Решение суда вступило в силу в 2016 году, но за пять лет, до сентября 2021 года, мэрия ничего не исполнила.
Следствие предполагает, что Асеев с подчиненными знали о необходимости провести ремонт дороги, но никаких мер не приняли.
Ранее министра транспорта Вадим Решетник через суд доказал, что должником является не он, а его министерство. Он обжаловал постановление приставов (читать подробнее).
ДОСЬЕ «КП»
Асеев Олег Александрович родился в 1968 году в Скопине.
В 1993 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «машины и технология обработки металлов давлением», квалификация «инженер-механик».
Работал в ОАО «Скопинский автоагрегатный завод» инженером-технологом, затем начальником ПТО, с 2005 года - заместителем технического директора, а с 2008 года - директором по качеству.
С июля по сентябрь 2013 года - заместитель главы администрации города Скопина по социальным вопросам.
19 сентября 2013 года избран главой Скопина, в 2015 году стал главой администрации Скопина.
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