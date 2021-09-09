Министр транспорта Решетник через суд доказал, что должник не он, а его министерство

Министр транспорта Решетник через суд отменил постановление пристава в отношении себя.

В Советском районном суде рассмотрели жалобу министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадима Решетника на постановление судебного пристава, сообщает пресс-служба суда.

Согласно постановлению старшего судебного пристава по особым исполнительным производствам, министра Решетника привлекли к административной ответственности за «неисполнение … требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора».

Однако суд установил, что должником по исполнительному производству является юридическое лицо – министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

«При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что Решетник субъектом данного административного правонарушения являться не может», - говорится в сообщении.

В связи с этим обжалуемое постановление суд отменил, а производство по делу прекратил, так как в действиях министра нет состава административного правонарушения.

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