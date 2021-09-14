Рязанцев в среду ждет похолодание до +15 градусов

В среду, 15 сентября, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает УМЧС России по Рязанской области, опираясь на данные синоптиков.

Ветер в среду будет северо-западный, порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Рязани +3...+8°С, днем +10...+15 градусов.

Ранее о грядущем похолодании в регионе заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он поручил подать тепло в дома, как только «люди будут в этом нуждаться».

«Ожидается похолодание. Ряд регионов ускоряет подключение к отоплению. Прошу профильные ведомства рассмотреть такую возможность в Рязанской области», — заявил Любимов (читать подробнее).

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