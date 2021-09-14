В 45 учреждениях образования Рязанской области ввели карантин из-за коронавируса

В Рязанской области в 45 образовательных учреждениях ввели карантин из распространения коронавирусной инфекции, сообщает оперативны штаб регионального правительства. Речь идет о 21 школе, 14 детских садах, четырех вузах и шести средне-специальных учебных заведений – там проводятся противоэпидемические меры.

«В образовательных учреждениях выявлены единичные случаи заболевания коронавирусом», - отметили в оперштабе.

Отметим, что 14 сентября региональный список скончавшихся от коронавирусной инфекции пополнили еще четыре человека. В оперативной группе сообщили, что это четыре женщины в возрасте 64, 68, 74 и 83 лет (подробнее).

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