Ситуация с ценами на овощи в Рязани стабилизировалась

11 сентября в Рязани прошли традиционные ярмарки выходного дня. По данным мониторинга, цены на овощи «борщевого набора» третью неделю держатся на одном уровне с незначительными колебаниями. На четырех площадках в городе было продано 7,5 т картофеля и 4,5 т овощей. При этом их стоимость была значительно ниже среднестатистической по региону: картофель можно было купить по цене от 15 руб. за кг, капусту, морковь и репчатый лук – от 25 рублей, свеклу – от 30 рублей.

О необходимости организовать работу по снижению цен на продовольствие заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он обратил внимание на то, что задача по снижению цен состоит из двух частей: нужно добиться снижения в моменте и разработать системные меры, чтобы эта проблема не повторилась в будущем.

В Рязанской области работа по стабилизации цен на картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, огурцы и помидоры ведется по поручению губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Любимова в рамках реализации партийной инициативы.

«У нас есть механизмы не административного характера, которые мы действительно внедряем. Для контроля за стоимостью овощей в Рязанской области было организовано 88 мест для ярмарочной торговли», – заявил лидер рязанских единороссов.

В Рязанской области сформирована рабочая группа по стабилизации цен на сезонные овощи. Члены фракции «Единой России», активисты «Молодой Гвардии Единой России» проводят мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках, ведут работу с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата изготовления 13.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».