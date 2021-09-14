В Рязани сбили переходившую дорогу 9-летнюю девочку

Девочка оказалась на дороге вне перехода.

На улице Октябрьской в Рязани 13 сентября попала под машину 9-летняя девочка. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент произошел в 15:25 у дома 3/1.

Наезд совершила 29-летняя жительница деревни Синец на автомобиле Kia Cerato. По предварительной информации, девочка в момент ДТП оказалась на дороге вне перехода.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - пишут полицейские.

Всего за сутки в шести ДТП пострадали семь человек. В понедельник автоинспекторы остановили 13 пьяных водителей.

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