Отделение судебных приставов переехало с проезда Яблочкова в центр Рязани

13 сентября отделение судебных приставов по Рязани и Рязанскому району переехало, сообщает пресс-служба ведомства.

Отдел, располагавшийся на проезде Яблочкова, теперь находится по адресу: Рязань, улица Соборная, 52а (остановки «Детский мир» и «площадь Ленина»).

«Телефонные номера сотрудников отделения остались без изменения. Приносим свои извинения за возникшие неудобства!» - говорится в сообщении.

Кстати, на днях министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник через суд доказал, что должником является не он, а министерство, которым он руководит. Суд отменил постановление судебного пристава в отношении чиновника (читать подробнее).

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