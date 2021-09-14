Новый онкологический диспансер в Рязани сдадут раньше срока.

Строительство главного лечебного корпуса онкологического диспансера в Рязани находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба областного правительства.

Общая стоимость объекта составляет 5,7 млрд рублей, из них 4,7 млрд – федеральные деньги.

По информации строителей, темп работ они выдерживают, работают в две смены. Объект планируется сдать раньше срока на четыре месяца – к концу сентября 2022 года.

В настоящее время продолжается монтаж лифтов девятиэтажного здания, систем электро-, водоснабжения, водоотведения. Ведутся отделочные работы фасада и внутренних помещений, которые планируют завершить к концу этого года.

Отметим, что ситуация по онкологическим заболеваниям в Рязанской области остается напряженной. Об этом заявлял главный врач рязанского онкодиспансера Михаил Рязанцев (читать подробнее).

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