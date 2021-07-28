В Рязанской области наблюдается рост онкозаболеваемости

Ситуация по онкологическим заболеваниям в Рязанской области остается напряженной. Об этом в интервью ТКР сообщил главный врач рязанского онкодиспансера Михаил Рязанцев.

— Заболеваемость в Рязанской области растет, но я не скажу, что отмечается прямая зависимость от всяческих злоупотреблений, излишеств нехороших, — говорит Рязанцев. — Дело в том, что у нас очень старая область по возрастному составу населения, а онкологические заболевания - это в основном удел пожилых людей. Что касается молодых людей, то я бы не сказал, что доля заболевания среди них увеличилась.

По словам главврача, в настоящее время в Рязанской области среди онкоболезней на первом месте рак легкого. Очень часто стали встречаться пигментные образования кожи.

— А вот заболеваемость рака желудка снизилась. Причем по необъяснимым причинам, — отметил Михаил Рязанцев.

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