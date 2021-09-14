ВЦИОМ спрогнозировал появление в Госдуме РФ новой партии благодаря рязанцам

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров высоко оценил шансы "Новых людей" попасть в Госдуму РФ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал прогноз результатов выборов в Госдуму РФ, которые пройдут 17-19 сентября 2021 года. Согласно этому прогнозу, восьмой созыв ознаменуется появлением в нижней палате парламента новой политической силы. Социальные опросы показали, что 5%-ный барьер способна преодолеть партия «Новые люди».

Прогноз ВЦИОМ для непарламентских партий.

Что интересно, самые сильные позиции у упомянутой партии, если опираться на исследование, именно в Рязанской области: рейтинг 8,7% среди всех жителей региона, и 10,3% среди активных избирателей (тех, кто планирует принять участие в выборах). Следом идут Новосибирская, Воронежская и Курская области. Если говорить о России в целом, то респонденты также выводят в Госдуму «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию – Патриотов – За правду».

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — Новые люди. Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров», — говорит об итогах исследования в разрезе непарламентских партий гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

А вот «Яблоко», как считают авторы рейтинга, до 5%-ного барьера пока не дотягивает и претендует лишь на получение госфинансирования, но не на мандаты.

Представители «Новых людей» промежуточные успехи (а их рейтинг по ВЦИОМ рос на протяжении всей избирательной кампании) связывают, в том числе, с удачными для них выборами 2020 года в Рязанскую областную Думу.

«От этого поддержка жителей региона нам невероятно дорога. Значит, мы оправдали их ожидания», - комментирует результаты исследования один из кандидатов Артур Завьялов.