Главврач ОКБ о стоматологическом отделении в Михайлове: Такого нет нигде в районах Рязанской области.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин поделился фотографиями стоматологического отделения михайловской больницы, которое открылось после ремонта.

«Новый ремонт, современная отделка, оборудование, подобного которому нет нигде в районах Рязанской области, - все это о новом стоматологическом отделении, которое открылось в Михайловской больнице», - радостно поделился с подписчиками на своей странице главврач.

Андрей Карпунин участвовал в торжественном открытии стоматологического отделения.

По словам Карпунина, когда больницу в Михайлове присоединили к рязанской ОКБ, здание, где теперь стоматология, находилось в плачевном виде. Потребовался капитальный ремонт - от пола до потолка: полностью заменили стропильную систему крыши и кровлю, демонтировали и возвели новые перегородки, отремонтировали полы и заменили коммуникации.

«Здесь работают восемь врачей-стоматологов всех профилей, среди них даже детский, — продолжает главврач. — Для малышей оборудовали отдельный кабинет, в котором все устроено так, чтобы они не боялись лечить зубы. Для отделения приобрели самое современное оборудование: рентген-аппарат, семь стоматологических установок, апекс-локатор, аппарат электроодонто-диагностики, аппарат для снятия зубных отложений, стоматологические инструменты».

В стоматологическом отделении в Михайлове работают восемь врачей-стоматологов всех профилей, среди них есть даже детский.

Предполагается, что стоматологическую помощь в Михайлове будут получать не только местные жители, но и гости из близлежащих районов, так как подобного в регионе больше нет. Если не считать Рязань.

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