Под путепроводом на Первомайке появился самый крупный арт-объект на МЖД

Самый крупный на МЖД арт-объект установили на станции Рязань-1.

Под путепроводом через железнодорожные пути на Первомайском проспекте (станция «Рязань-1) установили самый крупный на Московской железной дороге арт-объект. Об этом «КП-Рязань» сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Теперь пассажиров поездов встречает яркая надпись с «Рязань» и очертаниями куполов Рязанского кремля.

Рабочие обновили габионы, выровняв с помощью привезенного грунта откос.

По словам железнодорожников, конструкция размером 15х9 метров расположена на откосе железной дороги высотой около пяти метров. Крутизна откоса составляет около 80º, поэтому ее хорошо видно не только из окна поезда, но и из разных точек города.

«Для установки столь масштабной композиции потребовалось обновить габионы (для укрепления склона – Ред.), выровнять с помощью привезенного грунта откос. После этого каркас конструкции, изготовленный специалистами МЖД из металлических листов размером 1,5х2,5 метров, общий вес которых составил 450 кг, установили на предназначенное ему место», - говорится в сообщении.

Конструкция размером 15х9 метров расположена на откосе железной дороги высотой около пяти метров.

Пассажиров встречает яркая надпись с «Рязань» и очертания куполов Рязанского кремля.

Весной территорию озеленят.

Весной железнодорожники озеленят территорию, и арт-объект заиграет новыми красками, станет еще одной достопримечательностью города.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, как под путепроводом появилась надпись «Рязань» (читать подробнее с фото).

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