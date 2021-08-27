Под путепроводом на Первомайке появилась огромная надпись «Рязань».

27 августа на земляном полотне под путепроводом через железнодорожные пути на Первомайском проспекте установили надпись «Рязань». Предполагается, что в ближайшее время «Рязань» превратится в цветущую клумбу.

Рабочие еще в середине августа начали отсыпать полотно, рассредоточивая землю по всему периметру.

Отметим, что рабочие еще в середине августа начали отсыпать полотно, рассредоточивая землю по всему периметру. Надпись будет хорошо видно из проезжающих мимо пассажирских поездов и электричек, а также непосредственно с моста через железнодорожные пути.

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