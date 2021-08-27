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Общество27 августа 2021 17:17

Под путепроводом на Первомайке появилась огромная надпись «Рязань»

В скором времени каждая буква в названии города превратится в цветущую клумбу
Источник:kp.ru
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Под путепроводом на Первомайке появилась огромная надпись «Рязань».

Под путепроводом на Первомайке появилась огромная надпись «Рязань».

27 августа на земляном полотне под путепроводом через железнодорожные пути на Первомайском проспекте установили надпись «Рязань». Предполагается, что в ближайшее время «Рязань» превратится в цветущую клумбу.

Рабочие еще в середине августа начали отсыпать полотно, рассредоточивая землю по всему периметру.

Рабочие еще в середине августа начали отсыпать полотно, рассредоточивая землю по всему периметру.

Отметим, что рабочие еще в середине августа начали отсыпать полотно, рассредоточивая землю по всему периметру. Надпись будет хорошо видно из проезжающих мимо пассажирских поездов и электричек, а также непосредственно с моста через железнодорожные пути.

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