На Солотчинском шоссе в Рязани собралась огромная пробка из-за ДТП

Вечером 11 сентября на Солотчинском шоссе собралась огромная пробка из-за ДТП. Об этом сообщают люди, застрявшие на дороге.
При этом автомобилисты отмечают, что движение транспорта затруднено на въезде и выезде из города.
Напомним, что накануне на дорогах Рязани также образовались 10-балльные пробки. Заторы фиксировали на на улице Зубковой, проезде Яблочкова, а также на улицах Дзержинского, Ленинского Комсомола, Вокзальной, части Первомайского проспекта, Московского шоссе и других участках.
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