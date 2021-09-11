На Солотчинском шоссе в Рязани собралась огромная пробка из-за ДТП

Вечером 11 сентября на Солотчинском шоссе собралась огромная пробка из-за ДТП. Об этом сообщают люди, застрявшие на дороге.

При этом автомобилисты отмечают, что движение транспорта затруднено на въезде и выезде из города.

Напомним, что накануне на дорогах Рязани также образовались 10-балльные пробки. Заторы фиксировали на на улице Зубковой, проезде Яблочкова, а также на улицах Дзержинского, Ленинского Комсомола, Вокзальной, части Первомайского проспекта, Московского шоссе и других участках.

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