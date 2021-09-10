Вечером 10 сентября Рязань встала в 10-балльных пробках. Перекресток Радиозаводской и проезда Яблочкова.

Вечером 10 сентября на дорогах Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщил веб-сервис компании «Яндекс».

В 17:50 образовались автомобильные заторы на улице Зубковой (из-за ДТП), проезде Яблочкова (ДТП), а также на улицах Дзержинского, Ленинского Комсомола, Вокзальной, части Первомайского проспекта, Московского шоссе и других участках.

Согласно веб-сервису, большие автомобильные заторы связаны в том числе с дорожными работами.

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