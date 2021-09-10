Рязанские поисковики сообщили о небывалом количестве пропавших грибников

Суммарно волонтерам с начала сентября поступило больше полусотни заявок на поиск людей в лесу. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Поисковые отряды в Рязанской области сообщают о небывалом количестве пропавших грибников с начала сентября. Статистику волонтеры опубликовали в социальных сетях.

Так, в «Лиза Алерт» рассказали о 19 заявках на поиск людей в лесу с 1 по 5 сентября:

«За данный период это рекордное количество за всю историю работы отряда», - отмечается в одной из записей.

В отряды «Мещера» и «Salus» с 1 по 9 сентября поступило 32 заявки. За это время 29 экипажей выезжали на поиск, 20 человек спасли и вывели из леса живыми, в том числе 11 – лично добровольцы отрядов. Один человек найден мертвым.

«Мы просим всех перед походом в лес брать с собой телефоны с навигацией, компас (если вы, конечно, умеете им пользоваться), спички, воду и перекус», - призывают волонтеры.