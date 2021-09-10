Водитель уснул, выехал на встречку и вылетел с дороги в Рязанской области

10 сентября в Рязанской области опрокинулся в кювет Chevrolet Lacetti. Фото: ryazpressa.ru

10 сентября в Рязанской области опрокинулся в кювет Chevrolet Lacetti. Авария случилась примерно в 06:40 на 330 километре трассы «Каспий» в Александро-Невском районе.

Как сообщает издательство «Пресса», проезжая рядом с автозаправкой, автомобиль выехал на встречную полосу и вылетел с дороги через левую обочину. Водителя отвезли в местную больницу в бессознательном состоянии.

В Госавтоинспекции добавили, что 64-летний житель Москвы, управлявший автомобилем, уснул за рулем.