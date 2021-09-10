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Происшествия10 сентября 2021 16:56

Водитель уснул, выехал на встречку и вылетел с дороги в Рязанской области

Авария случилась в Александро-Невском районе утром 10 сентября
Источник:kp.ru
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10 сентября в Рязанской области опрокинулся в кювет Chevrolet Lacetti. Фото: ryazpressa.ru

10 сентября в Рязанской области опрокинулся в кювет Chevrolet Lacetti. Фото: ryazpressa.ru

10 сентября в Рязанской области опрокинулся в кювет Chevrolet Lacetti. Авария случилась примерно в 06:40 на 330 километре трассы «Каспий» в Александро-Невском районе.

Как сообщает издательство «Пресса», проезжая рядом с автозаправкой, автомобиль выехал на встречную полосу и вылетел с дороги через левую обочину. Водителя отвезли в местную больницу в бессознательном состоянии.

В Госавтоинспекции добавили, что 64-летний житель Москвы, управлявший автомобилем, уснул за рулем.