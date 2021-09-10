В Дашково-Песочне появится велодорожка протяженностью 2 км. Фото: администрация Рязани.

В Дашково-Песочне планируют обустроить велодорожку. Появится она Касимовском шоссе и улице Советской Армии. Об этом заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Общая протяженность велодорожки с обеих сторон составит около 2 км. Эта велодорожка – начало реализации перспективного плана по благоустройству веломаршрута, который соединит Рязанский кремль и выезд из города со стороны села Дядьково», - сообщила чиновница.

В настоящее время на Касимовском шоссе завершается реконструкция. До середины октября там установят модернизированные светофоры, если с очередным подрядчиком не расторгнут договор.

«Реконструкцией этого большого участка автодороги мы решили проблему транспортного затора на выезде из города и разгрузили Муромское шоссе, поскольку Касимовское шоссе, улица Советской Армии и ее дублер стали шире», - заверила Сорокина.

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