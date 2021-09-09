В Рязани размыло склон Лыбедского бульвара у Брессюирского моста.
В Рязани размыло склон Лыбедского бульвара у Брессюирского моста. Судя по всему провал произошел в месте, где проходит дренажная труба. Склон размыло от самого верха до подножия – остался примерно полуметровые козырек, который в любой момент может обрушиться. Рядом паркуются машины, ходят люди…
По задумке строителей, вода, вероятно, должна по трубе стекать на бульвар, а потом скапливаться под мостом.
По задумке строителей, вода, вероятно, должна по трубе стекать на бульвар, а потом скапливаться под мостом.
По задумке строителей, вода, вероятно, должна по трубе стекать на бульвар, а потом скапливаться под мостом.
Ровно три года назад «КП-Рязань» сообщала, что под Брессюирским мостом размыло откос. Тогда строители предположили, что где-то прорвало ливневую канализацию, и сточные воды устремились в низину (читать подробнее).
Склон размыло от самого верха до подножия.
Рядом с кленом образовался полуметровый козырек.
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