Тепло и дождь: рязанцев 10 сентября ждет интересная погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 10 сентября, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, но днем местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает региональное управление МЧС, опираясь на данные синоптиков.

Ветер в пятницу будет западный, северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +8…+13°С, днем +18…+23°С.

Кроме того, поданным МЧС, в сентябре 2021 года в Рязанской области возможна одна природная чрезвычайная ситуация, но не выше межмуниципального уровня. За последние 19 лет наблюдений в сентябре на территории региона было две ЧС.

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