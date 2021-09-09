Прокуратура нашла нарушения в работе мусорного полигона возле Тумы

Летом свалка под Тумой неоднократно загоралась, накрывая дымом ближайшие населенные пункты. Фото: ОНФ

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проверила мусорный полигон недалеко от поселка Тума. Летом он неоднократно загорался, а главное – на него свозят отходы, хотя в региональной схеме обращения с ТКО это сортировочный пункт.

«Как рассказали жители, на полигон постоянно свозятся отходы, свалка разрастается, а выезжающих с ее территории машин с отсортированным мусором ни разу никто не видел», - отмечают активисты ОНФ.

Прокуратура ответила на обращение активистов, что выявила ряд нарушений при эксплуатации объекта размещения отходов и вынесла предписания об их устранении. Кроме того, к административной ответственности привлекли эксплуатирующую организацию ООО «Ренессанс» и ее руководство. Более подробную информацию ни ОНФ, ни сама прокуратура пока не дают.

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