Жители рязанского поселка Тума снова мучаются из-за горящей свалки

Пожар на свалке в июле 2021 года. Фото: администрация Клепиковского района.

Жители поселка Тума в Рязанской области вновь мучаются из-за горящей свалки. 3 августа со стороны близлежащего полигона хранения отходов повалил дым, о чем тут же стало известно из соцсетей.

«Пожар на свалке в Туме снова набрал силу, но в этот раз дым пошёл на поселок, а власти нет до этого дела», - посетовал автор видео.

Смотреть видеосюжет Очередной пожар на свалке у Тумы

Несколько дней назад, в конце июля, полигон уже горел, поселок заволокло едким дымом. По той же причине Тума оказывалась в дымовой завесе летом 2020 года.

«Ни местные власти, ни чиновники министерств, ни надзорные органы длительное время предпочитают не замечать проблему и не реагируют на коллективные обращения граждан», - заявляют жители.

Люди попросили вмешаться в ситуацию губернатора Николая Любимова, однако до сей поры к ним пожаловали лишь мелкие чиновники, которые посоветовали собрать подписи под очередным обращением.

Отметим, что указанный полигон расположен близ деревни Снохино и включен в территориальную схему обращения с отходами, то есть является вполне официальным. Эксплуатирующей организацией там значится ООО «Ренессанс».