Рязанская Тума задыхается от дыма горящей свалки

Фото: группа "Новости Рязани ВКонтакте"

Жители поселка Тума в Клепиковском районе жалуются на плотную дымовую завесу, накрывшую их населенный пункт от горящей неподалеку свалки. Видеоролик, показывающий масштаб бедствия, размещен в социальных сетях.

- Дышать невозможно, ничего не видно! Что происходит? Никто не дает ответа. Говорят, что все под контролем. Каким контролем?! Спасибо «Ренессансу» и «Эко-Пронску» - с сарказмом благодарит автор видео.

При этом в своем посте люди просят о помощи и требуют от власти обратить внимание на проблему. Напомним, впервые о возгорании тумской свалки граждане сообщили около недели назад. С тех пор ситуация не изменилась.

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