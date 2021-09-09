Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 8-9 сентября

8-9 сентября Минздрав Рязанской области подтвердил причину смерти от COVID-19 еще у 10 человек.

8 сентября в летальный список внесены фамилии четырех женщин – 66-ти лет, двух 79-ти лет и 81-го года.

9 сентября – четырех женщин (59-ти, 72-х, 77-ми и 90-та лет) и двух мужчин (56-ти и 62-х лет).

Все они кончались в июне. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 998 человек.