Жильцы дома в центре Рязани заявили об угрозе отравления газом и взрыва

Рязанцы заявили об «очередной угрозе отравления угарным газом и взрыва» в доме №62 по улице Почтовой. Пользователь с закрытым профилем и ником Sоня Sвон* сообщил, что 4 сентября аварийная служба в очередной раз перекрыла газ по факту образования обратной тяги в вентиляционном и дымоходном каналах и попадания в квартиру продуктов сгорания.

«Предыдущие проверки проводились меньше месяца назад специализированными службами и надзорными органами: ООО УК "Центр", ООО "Стройэксперт", управление энергетики и ЖКХ, жилищной инспекцией! Мы представили видеодоказательства перебоев, все акты перекрытия газа и подписи соседей! Несмотря на это мы получили очередные отписки об исправности», - говорится в жалобе на странице губернатора.

По словам автора жалобы, в квартире сквозняк, нет горячей воды, а пользоваться газовой плитой сотрудником аварийной службы рекомендовано только при открытом окне.

Чиновники госжилинспекции отреагировали и сообщили, что 9 сентября в 13:30 сотрудники АО «Рязаньгоргаз» обследуют техническое состояние газоиспользующего оборудования квартиры на предмет его исправности.

«Также сообщаем, что 10 сентября инспекция совместно с представителями специализированной организации обследует вентиляционно-дымоходную систему вашей квартиры», - отметили чиновники.

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