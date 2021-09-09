На улице Зубковой женщина на иномарке сбила 39-летнего рязанца

Вечером 8 сентября у дома №27 по улице Зубковой произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. По предварительным данным, 48-летняя рязанка за рулем автомобиля Renault Sandero сбила 39-летнего жителя Ухоловского района. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате дорожного происшествия пешеход получил травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются. Судя по фотографиям, которые предоставило УМВД, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.

Отметим, что за минувшие сутки на территории Рязанской области сотрудники ДПС выявили 31 нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов.

Мужчина попал под колеса, когда переходил дорогу в неположенном месте, да еще на неосвещенном участке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!