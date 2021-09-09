В семи районах Рязанской области 9 сентября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 сентября в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- село Алеканово, деревня Богданово, деревня Гнетово — с 09:00 до 16:00;

- деревня Лужки — с 09:00 до 17:00.

Отметим, что на несколько дней часть Рязанского района останется и без газа (читать подробнее).

Михайловский район:

- село Новопанское, деревня Напольные Выселки — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Тырново, село Березово — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Коровка — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Михалково — с 09:00 до 17:00;

- деревня Большое Кожухово, село Гулынки, поселок Старожилово — с 10:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Большое Фурсово, село Добрые Пчелы, деревня Комаровка, деревня Летники, деревня Низки, деревня Орешково, село Остроухово, село Субботино — с 11:00 до 15:00.

Чучковский район:

- деревня Свищевка — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!