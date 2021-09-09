В семи районах Рязанской области 9 сентября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
9 сентября в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рязанский район:
- село Алеканово, деревня Богданово, деревня Гнетово — с 09:00 до 16:00;
- деревня Лужки — с 09:00 до 17:00.
Отметим, что на несколько дней часть Рязанского района останется и без газа (читать подробнее).
Михайловский район:
- село Новопанское, деревня Напольные Выселки — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Тырново, село Березово — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Коровка — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Михалково — с 09:00 до 17:00;
- деревня Большое Кожухово, село Гулынки, поселок Старожилово — с 10:00 до 17:00.
Захаровский район:
- деревня Большое Фурсово, село Добрые Пчелы, деревня Комаровка, деревня Летники, деревня Низки, деревня Орешково, село Остроухово, село Субботино — с 11:00 до 15:00.
Чучковский район:
- деревня Свищевка — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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