Часть Рязанского района на несколько дней останется без газа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 28 сентября 16:00 до 1 октября более двадцати населенных пунктов Рязанского района останутся без газа. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина прекращения подачи газа – замена газопровода в районе ветсанутильзавода в урочище Кириловка Рязанского района.
С 28 сентября по 1 октября газа не будет в следующих населенных пунктах:
- деревня Зубенки;
- село Бежтвино;
- деревня Коротково;
- деревня Панферово;
- деревня Сальково;
- деревня Подиково (санаторий «Колос»);
- село Болошнево;
- деревня Храпылево;
- село Дудкино;
- село Вышгород;
- село Кораблино;
- деревня Юрасово;
- село Глебово;
- деревня Путково;
- деревня Богданово;
- деревня Наумово;
- деревня Шелудино-1;
- деревня Шелудино-2;
- деревня Ивашково;
- село Гавердово;
- село Пальное.
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