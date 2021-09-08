Часть Рязанского района на несколько дней останется без газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 28 сентября 16:00 до 1 октября более двадцати населенных пунктов Рязанского района останутся без газа. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина прекращения подачи газа – замена газопровода в районе ветсанутильзавода в урочище Кириловка Рязанского района.

С 28 сентября по 1 октября газа не будет в следующих населенных пунктах:

- деревня Зубенки;

- село Бежтвино;

- деревня Коротково;

- деревня Панферово;

- деревня Сальково;

- деревня Подиково (санаторий «Колос»);

- село Болошнево;

- деревня Храпылево;

- село Дудкино;

- село Вышгород;

- село Кораблино;

- деревня Юрасово;

- село Глебово;

- деревня Путково;

- деревня Богданово;

- деревня Наумово;

- деревня Шелудино-1;

- деревня Шелудино-2;

- деревня Ивашково;

- село Гавердово;

- село Пальное.

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